غادة عون "مُستاءة" من أحد النواب.. ماذا قالت؟

استنكرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الهجوم الذي شنّته عليها النائب غادة أيوب، معتبرة أن "الأخيرة أطلقت اتهامات مجانية بحقها".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، سألت عون: "هل فتح ملفات فساد لفضح بعض الذين أرهقوا المواطن المسكين في دفع الرشاوى له لون سياسي. هل العمل لانصاف المودعين ولفضح جشع الذين هربوا اموالهم الى الخارج هو رسالة سياسية؟".

Advertisement

وختمت: "إنه شيء مُخزٍ فعلاً أن يصدر عن نائبة هذا الكلام".

يُشار إلى أن النائب أيوب ألمحت في حديث سابق قبل أيام أن القاضية غادة عون تسمح لنفسها بأن تتحول إلى وسيلة بيد السلطة السياسية من أجل تمرير الرسائل السياسية التي تريدها.