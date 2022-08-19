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لبنان
بحث في آلية التنسيق
Lebanon 24
19-08-2022
|
17:08
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بحث الثنائي في آلية تنسيق بين وزرائه، بعد ما حصل في الاجتماع الوزاري الأخير، وما نجم عنه لجهة الدولار الجمركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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