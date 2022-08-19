مبادرة "صيدا تواجه" تترنّح تحت العتب المتبادل

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كتب محمد دهشة في "نداء الوطن": تترنح مبادرة "صيدا تواجه" التي أطلقتها القوى السياسية بعد مساعي النائب الدكتور اسامة سعد وخلال لقاء سياسي – روحي – شعبي جامع في بلدية صيدا، تحت وطأة الشائعات والتساؤلات معاً حول مصيرها واستمرارها وتحقيق اهدافها، وهي التي انطلقت لتوحيد الجهود لحماية المدينة وجوارها والتخفيف من وطأة الأزمات الخانقة على الناس وتنظيم الاوضاع وضبط الفلتان في كافة القطاعات. أسباب التساؤلات التي تملأ أروقة المدينة وصالوناتها العائلية تعود، وفق أوساط صيداوية متابعة لـ"نداء الوطن"، الى قيام انصار سعد، عبر "اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة المولدات"، بجولة على بعض أصحابها ووقوع اشكال في الهلالية وسقوط ثلاثة جرحى، من دون تنسيق مسبق مع باقي اطراف المبادرة او أمانة سرها، ما ترك عتباً واضحاً ترجم في التريث باصدار المواقف لما جرى، مقابل اعتبار انصار سعد انه ترك وحيداً و"غض الطرف" عن عدم التزام بعض اصحابها بتسعيرة وزارة الطاقة عن تموز الماضي.بالمقابل، سارع "حليفه" في الانتخابات النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الى التأكيد على أن الحديث عن فشل المبادرة سابق لأوانه، وأن هذه المبادرة التي أطلقت من أجل حماية مصالح الأهالي والمواطنين يجب أن تستمر ويكتب لها النجاح رغم بعض التحديات التي تواجه مبادرات شبيهة"، مشدداً على أنه لا يجوز لأي من القوى الصيداوية الفاعلة سياسياً ومجتمعياً وأهلياً في المدينة التنصّل من العمل المشترك الذي هو الأساس في حماية المدينة وأمنها الإجتماعي والصحي والغذائي في زمن إنهيار الدولة ومؤسساتها، وفي زمن غياب أفق واضح لأي حلول سياسية أو إقتصادية قريبة.