العراق يطلب استرداد قريب صدام حسين

كتبت آمال خليل في "الاخبار": تسلمت وزارة العدل اللبنانية من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق عبد الله ياسر سبعاوي، حفيد شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري مطلع الأسبوع المقبل ويحيلها إلى النيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها والتهم المنسوبة إلى سبعاوي الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام، والذي وكل أمس المحامية بشرى الخليل بالدفاع عنه.

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وقالت خليل لـ»الأخبار» إن مذكرة الاسترداد تستند إلى اتهام القضاء العراقي لعبدالله بالتورط في مجزرة سبايكر التي نفذها داعش ضد الجيش العراقي في تكريت عام 2014.

وأضافت أن «النيابة ستتحقق من الاتهامات الموجهة له قبل أن تصدر قرارها. وفي حال وافقت على طلب الاسترداد، تعيده إلى خوري الذي بدوره يحيله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي بالموافقة على التسليم». إلا أن موافقة النيابة على التسليم يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يحددها قانون العقوبات في المادتين 34 و 35، «باعتبار أن التسليم ذو غرض سياسي وأن الجريمة المتهم بها سياسية» بحسب الخليل.