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لبنان

"نائبة التغيير" تطلب مخالفة القوانين

Lebanon 24
19-08-2022 | 22:59
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كتبت "الاخبار": استناداً إلى قوانين الجامعة الأميركية في بيروت، طلبت إدارة الجامعة من نائبة «الثورة» نجاة عون صليبا تقديم استقالتها من منصبها (أستاذة الكيمياء التحليلية ومديرة مركز حفظ الطبيعة) وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، بعد فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة. إلا أن صليبا التي أرسلت كتاب استقالتها للجامعة، عبرت خلال رسائل البريد الإلكتروني مع إدارة الجامعة عن استيائها، طالبة تغيير هذه السياسة والحصول على إعفاء خاص بها يتيح لها البقاء في هذا المنصب أو السماح لها بالعودة إلى مزاولة عملها في الجامعة بعد انتهاء الدورة البرلمانية لأن في ذلك مصلحة للجامعة، مؤكدة على تجربتها الناجحة فيها. وعلمت «الأخبار» أن طلب صليبا لاقى اعتراضاًَ واسعاً بين مسؤولين في إدارة الجامعة وزملائها الذين اعتبروا أنه «لا يحق لها أن تطلب استثناء لنفسها»، بخاصة أن هناك عدداً من الأساتذة طلبوا إبرام اتفاق مع الجامعة يضمن لهم العودة للعمل بسبب السفر لمدة محدودة لدواع مهنية (عروض عمل) في الخارج ورُفضت طلباتهم، وكانت صلبيا من الذين وقعوا على مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أن ما تطلبه صليبا فيه تضارب مصالح ولا يمكن للجامعة أن تقبل به.
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