Advertisement

لبنان

باسيل "يتسلى" بعرقلة تشكيل الحكومة مراهنا على "البقاء" بحكم الامر الواقع

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-08-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-982465-637965793890061354.jpg
Doc-P-982465-637965793890061354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يصر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، حتى اليوم الاخير من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، على حشر أنفه في ما لا يعنيه  دستوريا، وهو عملية تشكيل الحكومة، مستغلا "وصايته وتأثيره" الرئاسي سعيا لفرض شروطه ومطالبه، وإن لم يجد الى ذلك سبيلا فلا بأس من العرقلة حتى استحق عن جدارة لقب " حرتقجي الجمهورية".

لم يستسغ باسيل عودة الحرارة الى العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والانطلاق بالبحث مجددا من التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي في ٢٩ حزيران، واحتمال التوافق على التشكيلة الحكومية بين الرئيسين، فسارع الى الدخول على الخط، مباشرة أو عبر تسريبات "الغرفة الاعلامية السوداء" التي انشأها بهدف بث الاخبار والتلفيقات والتدخل في خصوصيات الناس ورشقهم "بحجارة الشائعات"، وهو صاحب البيت "اللي من قزاز".

آخر "البدع" الباسيلية ما ذكرته مصادر مقربة من التيار الوطني الحر  "اعتبرت ان الرئيس ميقاتي يتسلى وهو غير جدي بتأليف الحكومة مراهنًا انه يحكم بحكومة تصريف اعمال بالفراغ ".

مصادر حكومية معنية ردت على هذا الكلام بالقول "إن من يتسلّى بخراب البلد هو باسيل نفسه، حتى بات مرادفا للتعطيل والتخريب ".

وتتابع المصادر "ان رئيس الحكومة هو اول من يريد تشكيل حكومة جديدة مكتملة المواصفات ، لمعالجة الملفات العديدة الحالية والداهمة. لكن بات واضحا من اداء باسيل انه يعرقل كل مسعى لتشكيل حكومة جديدة لانه يراهن على فراغ رئاسي ويخطط لبقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بعد انتهاء ولايته. من هنا تتواصل حملته على رئيس الحكومة والحكومة لاثارة غبار سياسي يتيح له تنفيذ مأربه".

وتختم الأوساط "مهما كانت الظروف فان الرهان على بقاء بحكم الامر الواقع من سابع المستحيلات".

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:30 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
07:40 | 2022-08-20
07:10 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website