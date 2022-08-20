النواب يستعجلون إجتماعاتهم لاسباب "مش طبيعية"

يسعى النواب الى الإنتهاء من إجتماعاتهم الخاصة وحتى إجتماعات اللجان النيابية قبل الساعة الثانية من بعد الظهر ، وهو الوقت المحدد لإنقطاع التيار الكهربائي في مجلس النواب ومحيطه.

فبعد إتصالات مكثفة على أعلى المستويات تم الإتفاق على تغذية المجلس النيابي بأربع ساعات من التغذية الكهربائية، من العاشرة صباحاً حتى الثانية من بعد الظهر، كون المولد الكهربائي الخاص بالمجلس متوقف بسبب فواتير المازوت المتراكمة .

ووفق مصادر مطلعة فان المبالغ المستحقة سوف تسدد قبل الأول من أيلول، عندما يصبح المجلس النيابي هيئة ناخبة لإنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.