آخر الأرقام بالدولار.. هذه تكلفة الدخول إلى المستشفى في لبنان

اعتمدت مستشفيات عديدة مؤخراً تسعيرة جديدة للطبابة لديها، إذ باتت الليلة الواحد بـ150 دولاراً أميركياً على أن يتمّ دفع تكلفة الليلة الأولى سلفاً قبل الدخول.

وتبيّن أن بعض المستشفيات تتقاضى ثمن فحص الـ"PCR" المخصص لـ"كورونا" من دون إجرائه فعلياً للمريض، في حين أنه يتم دمج ثمن الفحص ضمن الفاتورة العامّة للمبلغ.

وكشفت معطيات أخرى أن هناك مستشفيات تتقاضى تأميناً أولياً بقيمة تتجاوز الـ1500 دولار، في حين أنّ ثمن الليلة الواحدة ضمن العناية الفائقة يتراوح بين 500 و 750 دولاراً.

وعملياً، فإن تكلفة الدخول إلى المستشفى في لبنان باتت تتجاوز تكلفة السفر إلى أي دولة أخرى من أجل قضاء إجازة سياحية.

ففي حال أراد المواطن السفر إلى تركيا على سبيل المثال، فإن تكلفة بطاقة السفر لن تتجاوز الـ500 دولار في حين أن هناك بطاقات أرخص ثمناً أيضاً.

مع هذا، فإن كل تكاليف الرحلة لن تصل إلى 1500 دولار بما في ذلك ثمن بطاقة السفر للعودة إلى لبنان.