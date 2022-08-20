حليب الاطفال عاد "بالتقسيط"

تعود كميات حليب الأطفال الى السوق اللبناني تدريجياً، وبدأت الشركات المستوردة توزع الحليب على الصيدليات بعد الإتفاق الضمني الذي حصل بينهم والقاضي بإبقاء الدعم حالياً على العبوات ذات الرقم ١ و ٢ ، أما الرقم ثلاثة ، أي لما فوق عمر السنة والشهرين فقد رُفع الدعم عنه نهائياً فزاد سعره حوالي ٧٠ ألف ليرة لبنانية وتتأثر هذه الزيادة بإرتفاع سعر الصرف .

وأشار مصدر موزع لهذه المادة الى أن الأسابيع المقبلة سوف تشهدُ رفعاً للدعم عن كل أصناف حليب الأطفال، أي رقم ١ و٢ ، وهكذا تكون أزمة حليب الأطفال قد حُلّت نهائياً .