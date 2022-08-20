Advertisement

لبنان

حليب الاطفال عاد "بالتقسيط"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-08-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-982470-637965808966253794.jpg
Doc-P-982470-637965808966253794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعود كميات حليب الأطفال الى السوق اللبناني تدريجياً، وبدأت الشركات المستوردة توزع الحليب على الصيدليات بعد الإتفاق الضمني الذي حصل بينهم والقاضي بإبقاء الدعم حالياً على العبوات ذات الرقم ١ و ٢ ، أما الرقم ثلاثة ، أي لما فوق عمر السنة والشهرين فقد رُفع الدعم عنه نهائياً فزاد سعره حوالي ٧٠ ألف ليرة لبنانية وتتأثر هذه الزيادة بإرتفاع سعر الصرف .

وأشار مصدر موزع لهذه المادة الى أن الأسابيع المقبلة سوف تشهدُ رفعاً للدعم عن كل أصناف حليب الأطفال، أي رقم ١ و٢ ، وهكذا تكون أزمة حليب الأطفال قد حُلّت نهائياً .

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:30 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
07:40 | 2022-08-20
07:10 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website