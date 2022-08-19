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لبنان

هكذا يستمرّ الصرافون بتحقيق الأرباح من تجارة الدولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2022 | 17:15
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رغم أنّ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة تخطّى حاجز الـ33 ألف ليرة، ما دفع بعددٍ كبيرٍ من المواطنين لبيع أقلّه 100 أو 200 دولار، لا يزال الصرافون يشترون الدولارات على أسعار تتراوح ما بين 32000 و32500 ليرة، مستغلّين حاجة المواطن للأموال. في المقابل، يقومون ببيع الـ100 الدولار إمّا بـ33000 ليرة، وإمّا بسعرها في السوق الموازيّة الذي تجاوز الـ33300 ليرة لجهّات أخرى.

 
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وفي عمليّة حسابيّة، فإنّ الصرافين الشرعيين، أو العاملين في السوق الموازيّة، يُحقّقون أرباحاً بالملايين يوميّاً، إذا استفادوا أقلّه بمئة ألف ليرة، في مقابل كل 100 دولار يشترونها من المواطنين.

المصدر: لبنان 24

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