اطلاق رصاص كثيف في التبانة..ما السبب؟

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شهدت منطقة التبانة مساء امس اطلاق رصاص كثيف ابتهاجاً بخروج المدعو "ا.س." من السجن وفق ما افاد مندوب "لبنان 24".وقد اصاب الرصاص العشوائي عدة شرفات منازل وسبب اضرار مادية بالسيارات في حين تساقط الرصاص ايضاً بجانب احد الاشخاص المشاة في التبانة من دون اصابته.وعلى اثرها، نفذ الجيش مداهمات في منطقة التبانة بحثاً عن مطلقي النار حيث تمكن من توقيف احد الاشخاص.