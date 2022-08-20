بعد بلبلة وطوابير بسبب الاغلاق..محطات الوقود تفتح أبوابها في هذه المنطقة!

بعد الاغلاق الذي نفذته معظم محطات الوقود في طرابلس والشمال وعكار لعدة ايام، عادت وفتحت جميع المحطات ابوابها بشكل طبيعي منذ يوم امس اثر صدور التسعيرة الجديدة.



وفي جولة على عدة محطات في طرابلس والضنية وعكار، تبين ان جميع المحطات تقوم بتسليم البنزين بشكل طبيعي للمواطنين، في حين لوحظ انقطاع مادة المازوت من بعض المحطات التي تعتبر صغيرة نسبياً حيث اوضح اصحاب هذه المحطات ان المخزون تم تسليمه بشكل كامل بالرغم من قلّته

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