اندلاع حريق في طرابلس..ومناشدة من الاهالي!

اندلع حريق صباح اليوم في ارض عشبية مقابل بولفار فؤاد شهاب في طرابلس،حيث انتشرت النيران داخلها ما ادى لارتفاع سحب الدخان.



وناشد الاهالي فرق الاطفاء اخمادها قبل توسعها وتمددها الى المنازل.

Advertisement