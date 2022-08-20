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لبنان

اندلاع حريق في طرابلس..ومناشدة من الاهالي!

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:20
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اندلع حريق صباح اليوم في ارض عشبية مقابل بولفار فؤاد شهاب في طرابلس،حيث انتشرت النيران داخلها ما ادى لارتفاع سحب الدخان.

وناشد الاهالي فرق الاطفاء اخمادها قبل توسعها وتمددها الى المنازل.
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