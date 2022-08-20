إطلاق نار وعملية سلب.. هذا ما شهدته طرابلس مساء امس!

حاول مساء امس شابان على متن دراجة نارية سلب مواطن اثناء سيره على الاقدام في شارع المطران في طرابلس، ما دفعه لسحب مسدسه واطلاق الرصاص في الهواء لترهيبهما وفق ما افاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.



وقد فرّ السارقان بسرعة من دون التمكن من تنفيذ عملياتهما.

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