Advertisement

لبنان

مأساة في عكار.. الشاب "احمد" يخسر حياته بحادث مروّع! (صورة)

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:42
A-
A+
Doc-P-982491-637965856416202008.jpg
Doc-P-982491-637965856416202008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افاد مندوب "لبنان 24" عن وفاة  الشاب "احمد الزحلة" مساءً بعد تعرضه لحادث انزلاق على دارجته نارية في بلدة الحويش-عكار مما ادى الى وفاته على الفور، ويذكر ان الفقيد من سكان البلدة نفسها.
 
Advertisement

بلدة الحويش

احمد الزحلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:30 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
07:40 | 2022-08-20
07:10 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website