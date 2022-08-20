مأساة في عكار.. الشاب "احمد" يخسر حياته بحادث مروّع! (صورة)

افاد مندوب "لبنان 24" عن وفاة الشاب "احمد الزحلة" مساءً بعد تعرضه لحادث انزلاق على دارجته نارية في بلدة الحويش-عكار مما ادى الى وفاته على الفور، ويذكر ان الفقيد من سكان البلدة نفسها.

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