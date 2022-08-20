حريقٌ يستعر في منطقة متنيّة... ونائب يغرّد: مفتعل!

طوافات #الجيش وصلت الان مكان حريق #بسكنتا في محاولة لاخماده بعد ان التهمت النيران ليلاً مساحات واسعة من حرج الصنوبر! الحريق مفتعل واطالب القوى الامنية والقضاء المختص التحرّك فوراً! @LebarmyOfficial @LebISF pic.twitter.com/RxDUQ8aolQ
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) August 20, 2022
طوافات #الجيش وصلت الان مكان حريق #بسكنتا في محاولة لاخماده بعد ان التهمت النيران ليلاً مساحات واسعة من حرج الصنوبر! الحريق مفتعل واطالب القوى الامنية والقضاء المختص التحرّك فوراً! @LebarmyOfficial @LebISF pic.twitter.com/RxDUQ8aolQ