حريقٌ يستعر في منطقة متنيّة... ونائب يغرّد: مفتعل!

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طوافات #الجيش وصلت الان مكان حريق #بسكنتا في محاولة لاخماده بعد ان التهمت النيران ليلاً مساحات واسعة من حرج الصنوبر! الحريق مفتعل واطالب القوى الامنية والقضاء المختص التحرّك فوراً! @LebarmyOfficial @LebISF pic.twitter.com/RxDUQ8aolQ — Razi W. El Hage (@RaziElHage) August 20, 2022

ناشد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج ‏‏الجيش التدخل للمساعدة في اخماد حريق بسكنتا الذي اندلع فجراً، كما تواصل مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب من شباب بسكنتا مؤازرة العناصر وتقديم كل مساعدة مطلوبة.وغرد الحاج عبر "تويتر": "نحو الثامنة صباحا وصلت ‏طوافات ‎الجيش الى مكان الحريق في محاولة لاخماده بعدما التهمت النيران ليلا مساحات واسعة من حرج الصنوبر".وشدد الحاج على ان الحريق مفتعل، مطالباً القوى الامنية والقضاء المختص التحرك فوراً.