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لبنان

حريقٌ يستعر في منطقة متنيّة... ونائب يغرّد: مفتعل!

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:52
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ناشد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج ‏‏الجيش التدخل للمساعدة في اخماد حريق بسكنتا الذي اندلع فجراً، كما تواصل مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب من شباب بسكنتا مؤازرة العناصر وتقديم كل مساعدة مطلوبة. 
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وغرد الحاج عبر "تويتر": "نحو الثامنة صباحا وصلت ‏طوافات ‎الجيش الى مكان الحريق في محاولة لاخماده بعدما التهمت النيران ليلا مساحات واسعة من حرج الصنوبر".
 
وشدد الحاج على ان الحريق مفتعل، مطالباً القوى الامنية والقضاء المختص التحرك فوراً.
 
 
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