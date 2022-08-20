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لبنان

دكاش: نحن أمام مرحلة ضبابية

Lebanon 24
20-08-2022 | 03:26
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شدد النائب شوقي دكاش على أن "موقف حزب القوات اللبنانية واضح في التشديد على تشكيل حكومة جديدة اليوم قبل غد، حكومة فاعلة غير زبائنية أو حكومة محاصصات".
 
ودعا دكاش في حديث لبرنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية المحددة، وطلب من النواب السيادين "التوحد والتعاون لتسمية مرشح للرئاسة"، موضحا أن "التواصل جدي وقائم مع بعض الأفرقاء السياديين والتغييريين للاتفاق على اسم المرشح". 
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وشدد على أن "تكتل الجمهورية القوية يؤيد موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإلى تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن".
 
واعتبر أننا "أمام مرحلة ضبابية والمطلوب اليوم هو وضع خطة اجتماعية ورؤية واضحة وشفافة مع الناس لحل الأزمة المعيشية بدلا من تحديد الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة، إذ أننا صرفنا كل شيء من المركزي على دعم المنتجات التي ذهبت للتهريب بينما الان أصبحت معظم المنتجات مدولرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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