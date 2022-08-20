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لبنان

استقالاتٌ تضرب بلدية بقاعية بارزة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2022 | 04:15
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تقدّم 6 أعضاء من بلدية عرسال باستقالاتهم، أمس الجمعة، أمام محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وذلك بعد إقدام عضو المجلس البلدي ريما كرنبي على الخطوة نفسها أيضاً قبل أسبوعين. 
وبذلك، ارتفع عدد المستقيلين من بلدية عرسال إلى 15، وذلك مع احتساب الأعضاء الـ8 الذين استقالوا سابقاً. وفي حال قُبلت الاستقالات الجديدة، فإن بلدية عرسال تعتبر بحُكم المنُحلة إذ أنها تتألف من 21 عضواً. 
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وفي ما يلي أسماء الأعضاء الذين تقدّموا باستقالاتهم أمس الجُمعة:
1- حسين الأطرش
2- سهيل رجوح
3- حسن زعرور
4- محمد الجباوي
5- أحمد كرنبي
6- عبد الوهاب الحُجيري 
وفي السياق، أشارت مصادر في بلدة عرسال إلى أنّ أسباب استقالة الأعضاء من المجلس البلدي تعود إلى "خلافات على ملفات بلديّة"، بالإضافة إلى اعتراضهم على خروقات قام بها الرئيس. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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