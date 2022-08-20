مشهدٌ يُدمي القلوب من الأشرفية.. صورٌ تكشف معاناةٍ إنسانية!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مؤثرة تُظهر أشخاصاً ينامون ليلاً على قارعة الطريق في ساحة ساسين - الأشرفية.

وتُظهر الصور المُلتقطة أن هؤلاء الأشخاص اتخذوا من المقاعد الخشبية الموضوعة على الطريق ملاذاً لهم من أجل الاستراحة والنوم، ما يشيرُ إلى أنهم يعيشون من دون مأوى.

Advertisement

وأثارت تلك الصور ضجّة بين الناشطين الذين أعربوا عن سخطهم الشديد إزاء المشهد، معتبرين أن هذا الواقع يكشف آلام الكثير من اللبنانيين الذين باتوا يسكنون في العراء بعد تعذّر حصولهم على مسكنٍ يأويهم في ظلّ الأزمة المعيشية المُتردية.