الصايغ: خسائر الاقتصاد تفوق أضرار الفساد

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على "تويتر": "السياسات الخاطئة التي يصر بعض أصحاب القرار على اعتمادها تسببت بخسائر للاقتصاد اللبناني تفوق أضرار الفساد الواجب وقفه. مثال على ذلك رفض التجاوب مع طلب المدير العام لاوجيرو الدكتور عماد كريدية باعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الإرسال بقيمة 13 مليون دولار تدفع لمرة واحدة، وإصرار القيمين على تكليف الخزينة 35 مليون دولار سنويا ثمن مازوت للمولدات".

Advertisement

السياسات الخاطئة التي يصرّ بعض أصحاب القرار على اعتمادها تسببت بخسائر للاقتصاد اللبناني تفوق أضرار الفساد الواجب وقفه. مثالٌ على ذلك رفض التجاوب مع طلب مدير عام أوجيرو الدكتور عماد كريدية باعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الإرسال بقيمة ١٣ مليون دولار تدفع لمرة واحدة، ٢/١ pic.twitter.com/qqP6PbZ6O0 — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) August 20, 2022