الصايغ: خسائر الاقتصاد تفوق أضرار الفساد

السياسات الخاطئة التي يصرّ بعض أصحاب القرار على اعتمادها تسببت بخسائر للاقتصاد اللبناني تفوق أضرار الفساد الواجب وقفه. مثالٌ على ذلك رفض التجاوب مع طلب مدير عام أوجيرو الدكتور عماد كريدية باعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الإرسال بقيمة ١٣ مليون دولار تدفع لمرة واحدة، ٢/١ pic.twitter.com/qqP6PbZ6O0
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) August 20, 2022
السياسات الخاطئة التي يصرّ بعض أصحاب القرار على اعتمادها تسببت بخسائر للاقتصاد اللبناني تفوق أضرار الفساد الواجب وقفه. مثالٌ على ذلك رفض التجاوب مع طلب مدير عام أوجيرو الدكتور عماد كريدية باعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الإرسال بقيمة ١٣ مليون دولار تدفع لمرة واحدة، ٢/١ pic.twitter.com/qqP6PbZ6O0
وإصرار القيمين على تكليف الخزينة ٣٥ مليون دولار سنوياً ثمن مازوت للمولّدات..٢/٢
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) August 20, 2022
وإصرار القيمين على تكليف الخزينة ٣٥ مليون دولار سنوياً ثمن مازوت للمولّدات..٢/٢