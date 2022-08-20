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لبنان

بعد نشر خبر حول توقيف شقيقه.. اللواء عُثمان يرد على "الأخبار" وهذا ما قاله

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:34
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أعلنت المديريـّة الـعامة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة الـعلاقات العامّة في بيان ان صحيفة "الأخبار" نشرت في عددها الصادر بتاريخ اليوم 20-8-2022، خبراً حول توقيف شقيق المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان على ذمّة التحقيق بناءً على شبهات تحوم حول ارتباطه بملف فساد يخص المديرية العامّة لأمن الدّولة، وهو أحد عناصرها، وأنّه قد أفرج عنه لاحقاً بعد تدخلات سياسية، وقد علّق اللواء عماد عثمان على هذا الخبر بالقول "انه غير صحيح كلّيّاً وهو محض افتراء جملةً وتفصيلاً، وإن نشره يأتي ضمن حملة هدفها تشويه سمعته، ويدخل في سياق النفاق الإعلامي الرخيص".

 

وتابع اللواء عثمان: قدّ صَدَقَ من قال "مَن يخدم سيّدَين يكذب على أحدهما." فكيف بمن يخدم أسياداً؟!"

 

وأكدت المديرية العامة ان هذا الخبر سيكون موضوع ملاحقة قضائية من قِبل الجهة المشهّر بها.

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