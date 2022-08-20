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لبنان
الياس المر معزياً بمكاري: خسر لبنان رمزاً كبيراً من رموز العيش المشترك والاعتدال
Lebanon 24
20-08-2022
|
04:36
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صدر عن دولة الرئيس الياس المر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق ما يلي:
برحيل دولة الرئيس فريد مكاري خسر لبنان علماً نزيهاً من أعلامه، ورمزاً كبيراً من رموز العيش المشترك والحوار والاعتدال، محباً، متواضعاً، شجاعاً، ناضل بإخلاص من أجل لبنان ورحل حزيناً على ما حلّ بلبنان من تفكك وانهيار، وما ترك الاّ الأثر الطيب في نفوس كل من عرفوه وأحبوه واحترموه.
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ببالغ الحزن والأسى أتقدم من اللبنانيين عموماً ومن عائلة الاخ والصديق الوفي دولة الرئيس فريد مكاري خصوصاً بأحر التعازي راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته.
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