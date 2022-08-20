Advertisement

لبنان

الياس المر معزياً بمكاري: خسر لبنان رمزاً كبيراً من رموز العيش المشترك والاعتدال

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:36
A-
A+
Doc-P-982520-637965926315126201.jpg
Doc-P-982520-637965926315126201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن دولة الرئيس الياس المر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق ما يلي:
برحيل دولة الرئيس فريد مكاري خسر لبنان علماً نزيهاً من أعلامه، ورمزاً كبيراً من رموز العيش المشترك والحوار والاعتدال، محباً، متواضعاً، شجاعاً، ناضل بإخلاص من أجل لبنان ورحل حزيناً على ما حلّ بلبنان من تفكك وانهيار، وما ترك الاّ الأثر الطيب في نفوس كل من عرفوه وأحبوه واحترموه.
Advertisement
ببالغ الحزن والأسى أتقدم من اللبنانيين عموماً ومن عائلة الاخ والصديق الوفي دولة الرئيس فريد مكاري خصوصاً بأحر التعازي راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:30 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
07:40 | 2022-08-20
07:10 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website