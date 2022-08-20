فاجعة على طريق عمشيت.. حادثٌ خطير يقتل "أندرو" إبن الـ24 عاماً (صور)

وقع حادث سير مروّع، مساء أمس، على أوتوستراد عمشيت - غرفين إثر إنقلاب شاحنة، ما أدى إلى وفاة الشاب أندرو جوزف أبي حنا البالغ من العمر 24 عاماً.

يُشار إلى أنّ الشاب الراحل هو من بلدة الرّاموط - قضاء جبيل.