Advertisement

لبنان

فاجعة على طريق عمشيت.. حادثٌ خطير يقتل "أندرو" إبن الـ24 عاماً (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:51
A-
A+
Doc-P-982521-637965932729755132.jpg
Doc-P-982521-637965932729755132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير مروّع، مساء أمس، على أوتوستراد عمشيت - غرفين إثر إنقلاب شاحنة، ما أدى إلى وفاة الشاب أندرو جوزف أبي حنا البالغ من العمر 24 عاماً.
 
يُشار إلى أنّ الشاب الراحل هو من بلدة الرّاموط - قضاء جبيل. 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
زوج مذيعة لبنانيّة يتعرّض لحادث سير مروّع على أوتوستراد عمشيت... وهذه صورته من المستشفى!
lebanon 24
20/08/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات الرئاسية: استحقاق لبناني مرتبط بمؤشرات دولية
lebanon 24
20/08/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الياس المر معزياً بمكاري: خسر لبنان رمزاً كبيراً من رموز العيش المشترك والاعتدال
lebanon 24
20/08/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل "يتسلّى" بمصير لبنان!
lebanon 24
20/08/2022 15:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عمشيت

جبيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-08-20
06:00 | 2022-08-20
05:30 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
07:40 | 2022-08-20
07:10 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website