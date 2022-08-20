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لبنان

عون يكرّم الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة السلة

Lebanon 24
20-08-2022 | 04:52
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كرّم رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلاً برئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا، الأمين العام للاتحاد الأسيوي لكرة السلة اغوب خاتشاريان على الجهود التي قدمها لكرة السلة على الصعيد العالمي بشكل عام وعلى الصعيد اللبناني بشكل خاص.
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وأقيم التكريم في حفل أقامه رئيس الإتحاد اللبناني ونائب الإتحاد الأسيوي لكرة السلة أكرم الحلبي على شرف خاتشاريان في بكفيا، في حضور عدد من المسؤولين اللبنانيين، رؤساء الأندية، رئيس مجلس المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال الشيخ بيار الضاهر.
المصدر: الوكالة الوطنية

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