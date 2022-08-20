بعد الحريق الكبير في "نهر بسكنتا"... هذا ما تمناه معلوف!

تابع النائب السابق ادي معلوف، منذ الصباح الباكر، الحريق الكبير الذي نشب في أحراج الصنوبر بمنطقة نهر بسكنتا،ومن موقع الحريق تواصل مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، كما وتواصل مع مسؤولي المياه في المنطقة لتأمينها لعربات الإطفاء، وتمنى معلوف في تغريدة له "إنقاذ إحدى أجمل مناطق لبنان وهي منطقة نهر بسكنتا "العاصي"

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