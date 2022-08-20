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لبنان

تقديراً لمسيرتها الابداعية... باسمة بطولي تقلّد وسام الارز

Lebanon 24
20-08-2022 | 05:01
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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمة بطولي وسام الارز من رتبة ضابط تقديراً لمسيرتها الإبداعية في الشعر والرسم. 

وقلّد عون، ممثلاً بالنائبة ندى بستاني، الشاعرة الوسام على مسرح الحبشية في بلدتها غزير خلال ندوة أقامتها لمناسبة صدور مجموعتها الشعرية "شباكي الوجيع"، وصدور كتاب الدكتورة جنان بلوط بعنوان "جماليات التشكيل الفني في شعر باسمة بطولي"، أحياها التينور والمؤلف الموسيقي غبريال عبد النور بادئا بالنشيد الوطني ومقدما خلال الندوة أغنية "بتوجعني بيروت" إضافة الى كلمات لكل من الامين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الشاعر الدكتور الياس زغيب، الشاعر والإعلامي حبيب يونس، الدكتورة الأديبة كلوديا أبي نادر، الشاعر والباحث سلمان زين الدين، والشاعر سعد الدين شلق.
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المصدر: الوكالة الوطنية

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