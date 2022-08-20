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لبنان

"أمن الدولة" تدخل على الخط... ما صحّة توقيف محمد عثمان؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 05:05
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أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الاتي: "ورد في إحدى الوسائل الإعلامية خبراً يفيد عن توقيف أحد عناصر المديرية العامة لأمن الدولة بشبهة فساد، وتابع الخبر بأنه قد تم الإفراج عنه بعد تدخلات سياسية. لذا، توضح المديرية أن الخبر المذكور عار من الصحة، وأن العنصر محمد عثمان، هو مؤهل أول متقاعد منذ 6-6- 2022 ولم تجر أي تحقيق معه، وتطلب إلى جميع الوسائل الإعلامية التي تحترم، مراجعتها قبل نشر أي خبر، لما فيه مصلحة الصدقية الإعلامية التي هي هدف سام لكل صاحب قلم في لبنان". 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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