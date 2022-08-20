تغريدة من نعيم قاسم.. هكذا علّق على آخر خطاب لنصرالله

غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المواقف التي يُطلقها سماحة السيد حسن نصر الله حقائق تصوب الفهم السياسي. لا علاقة للاتفاق النووي أو عدمه بالمهلة الزمنية لتذعن إسرائيل وأميركا ويرفعا أيديهما عن حق لبنان في الحدود البحرية والتنقيب واستخراج النفط والغاز".

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