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لبنان

أمرٌ مهم عن "حزب الله" يكشفه مسؤول إيراني كبير.. ما هو؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 05:46
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اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أنّ "حزب الله حصل على تجارب هامّة خلال الحرب السورية"، مشيراً إلى أنه بإمكان الحزب قيادة حرب بريّة وتحقيق الانتصار فيها خصوصاً بعد تحقيقه انتصارات على المجموعات الإرهابية.
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وفي حديثٍ خاص للموقع الاعلامي لمكتب آية الله الإمام السيد على الخامنئي، قال سلامي إن "صواريخ حزب الله والمقاومة الفلسطينية هي من أجل الردع وادارة الحروب الساكنة لكنها لا تحرر الارض بل القوات البرية هي التي تسير على الارض وتحررها"، وأضاف: "حينما تحصل مثل هذه المعركة وينطلق المقاومون الشجعان والمتمرسين من الفلسطينيين وحزب الله فحينئذ تحسم المعركة ويختل توازن منظومة القيادة وادارة الحروب لدى الصهاينة الذين جاؤوا الى فلسطين من اجل الرفاهية".
 

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