أمرٌ مهم عن "حزب الله" يكشفه مسؤول إيراني كبير.. ما هو؟

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أنّ "حزب الله حصل على تجارب هامّة خلال الحرب السورية"، مشيراً إلى أنه بإمكان الحزب قيادة حرب بريّة وتحقيق الانتصار فيها خصوصاً بعد تحقيقه انتصارات على المجموعات الإرهابية.

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