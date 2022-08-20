بالتفاصيل.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن" عن "عُبوات" المصيطبة

أصدرت المديريّة العامّة لـ"قوى الأمن الداخلي" بياناً أوضحت فيه ملابسات حادثة العثور على عُبوات في منطقة المصيطبة - بيروت

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ووفقاً للمديرية، فإنه "عند الساعة 9 من صباح اليوم، عُثر على جسم مشبوه خلف حاوية نفايات في محلّة سليم سلام - زاروب العمارة - بالقرب من جامع المصيطبة".

وأضافت: "بعد عزل المكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، أجرى خبير المتفجرات كشفه، فتبيّن أن الجسم المشبوه عبارة عن عبوتَين وهميتَين والتحقيقات جارية".