بالتفاصيل.. هذا ما أعلنته "قوى الأمن" عن "عُبوات" المصيطبة

عند التاسعة من صباح اليوم، عُثر على جسم مشبوه خلف حاوية نفايات في محلّة سليم سلام- زاروب العمارة - بالقرب من جامع المصيطبة. وبعد عزل المكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، أجرى خبير المتفجرات كشفه، فتبيّن ان الجسم المشبوه عبارة عن عبوتَين وهميتَين والتحقيقات جارية. pic.twitter.com/z7bcCh9oE1
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 20, 2022
عند التاسعة من صباح اليوم، عُثر على جسم مشبوه خلف حاوية نفايات في محلّة سليم سلام- زاروب العمارة - بالقرب من جامع المصيطبة. وبعد عزل المكان واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، أجرى خبير المتفجرات كشفه، فتبيّن ان الجسم المشبوه عبارة عن عبوتَين وهميتَين والتحقيقات جارية. pic.twitter.com/z7bcCh9oE1