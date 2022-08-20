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لبنان

إنتخاب الأبوين إسكندر وبيروتي مطرانين على أبرشيتي صور ونيوتن للروم الكاثوليك

Lebanon 24
20-08-2022 | 07:10
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أوضح الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أن "الفاتيكان أعلن ظهر اليوم أن البابا فرنسيس وافق على انتخاب سينودس كنيستنا لقدس الأب جورج إسكندر، الراهب الباسيلي المخلصي، متروبوليتا على أبرشية صور وتوابعها وقدس الأب فرانسوا بيروتي، من كهنة أبرشية نيوتن، أسقفا على أبرشية نيوتن في الولايات المتحدة الأميركية للروم الملكيين الكاثوليك".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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