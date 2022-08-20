إنتخاب الأبوين إسكندر وبيروتي مطرانين على أبرشيتي صور ونيوتن للروم الكاثوليك

أوضح الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في بيان، أن "الفاتيكان أعلن ظهر اليوم أن البابا فرنسيس وافق على انتخاب سينودس كنيستنا لقدس الأب جورج إسكندر، الراهب الباسيلي المخلصي، متروبوليتا على أبرشية صور وتوابعها وقدس الأب فرانسوا بيروتي، من كهنة أبرشية نيوتن، أسقفا على أبرشية نيوتن في الولايات المتحدة الأميركية للروم الملكيين الكاثوليك".

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