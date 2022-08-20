"بشرى" غادرت منزلها ولم تعُد.. هل تعرفون شيئاً عنها؟ (صورة)

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:



- بشرى مصطفى مصطفى (من مواليد عام 1990، لبنانية)

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التي غادرت بتاريخ 18-8-2022، منزلها الكائن في بلدة شان-عكار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 895011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. التي غادرت بتاريخ 18-8-2022، منزلها الكائن في بلدة شان-عكار إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 895011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.