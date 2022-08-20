دورة تدريبية على مكافحة الحرائق في بينو

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نظم اتحاد بلديات الجومة بالتعاون مع "جمعية درب عكار"، دورة تدريبية عن المهارات الأساسية في مكافحة الحرائق في مركز الاتحاد في بينو، شارك فيها متطوعون وناشطون من قرى وبلدات الجومة وشرطة اتحاد بلديات الجومة، وقدم المدرب خالد طالب شرحا مفصلا عن الموضوع والسبل المتبعة في إخماد الحرائق ودراسات عن الرطوبة والهواء.وأجري للحاضرين تمرينا عمليا على الآليات التابعة للجمعية على مدى خمس ساعات من الشرح المسهب وعرض أفلام وثائقية لاستعراض حالات وكيفية التعامل معها.