المرتضى من جبل الريحان: نحن في أوج معركة تستهدف وجودنا وكرامتنا





وقال: "الشعب الذي يمتلك الوعي والوحدة، لن يكون له الا النصر حليفا".

Advertisement

كلام الوزير المرتضى جاء خلال إفتتاحه اليوم مركزا للام والطفل ومكتبة عامة في جبل الريحان، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار وحشد من الفاعليات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. شدد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على "اننا في اوج معركة تستهدف وجودنا وكرامتنا، وعلينا الاحتياط لها بقوة الوعي وقوة الوحدة وقوة الإرادة".وقال: "الشعب الذي يمتلك الوعي والوحدة، لن يكون له الا النصر حليفا".كلام الوزير المرتضى جاء خلال إفتتاحه اليوم مركزا للام والطفل ومكتبة عامة في جبل الريحان، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار وحشد من الفاعليات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ما لفت الى ان "ثمة انتصار في قاموس أهل الجنوب لم يقتصر على دحر الاحتلال وعلى اللبنانيين ان يستهدوا به: قلت في مناسبة سابقة أن الانتصار لدينا نحن اهل الجنوب لم يقتصر على دحر الاحتلال الإسرائيلي فإن ثمة إنتصارا أهم في قاموسنا وفي سجلنا يقتضي على اللبنانيين اينما كانوا أن يستهدوا به، هو الإنتصار على كل عوامل التفرقة والانقسام في مجتمع متمايز متعدد يضم مواطنين من أديان ومذاهب مختلفة، ومن طبقات اجتماعية متفاوتة، وانتماءات حزبية وعائلية متنوعة. إنه المثال الصالح والأنموذج الحي والصورة البهية عن الوطنية الحقة، وعن التنوع ضمن الوحدة، وعن ثقافة التمسك بالآخر والحرص عليه."



وأردف: "هذا المجتمع، بل هذا المصهر الإنساني، أعطى الانتصار بعدا آخر، لأنه شكل النقيض الواضح للمفاهيم التي قام عليها الكيان المغتصب. فنحن المسلمين والمسيحيين، بمقدار ما نثبت في عيشنا وأرضنا وحقوقنا معا، نغلب أعداءنا المنظورين وغير المنظورين، ونكرس حقيقة الحديث الشريف: "الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله".