سيارة انحرفت عن مسارها... حادث سير مروع على طريق القلمون (صور)

انحرفت سيارة عن مسارها على طريق القلمون بعد فقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى ارتطامها بشجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج. وقد أدى الحادث إلى سقوط جريح من آل رمضان، وبحسب ما أفادت المعلومات فإن الجريح هو من منطقة القبة طرابلس.وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.