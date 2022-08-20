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لبنان

سيارة انحرفت عن مسارها... حادث سير مروع على طريق القلمون (صور)

Lebanon 24
20-08-2022 | 09:06
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انحرفت سيارة عن مسارها على طريق القلمون بعد فقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى ارتطامها بشجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد أدى الحادث إلى سقوط جريح من آل رمضان، وبحسب ما أفادت المعلومات فإن الجريح هو من منطقة القبة طرابلس.
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وعملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.
 
 
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