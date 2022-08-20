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لبنان

في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!

Lebanon 24
20-08-2022 | 09:15
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داهمت قوة من الجيش محلا لتصليح السيارات في بلدة الطيبة - بريتال وصادرت سيارة من نوع غراند شيروكي نيو 3 لون كحلي تبين انها مسروقة منذ سنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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