ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة

تتراوح تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين 33900 و34000 ليرة لكل دولار.

بينما تراوحت تسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 33300 و33350 ليرة لكل دولار.