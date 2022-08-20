"القومي" في الذكرى الثانية لجريمة كفتون: الرفقاء الأبطال حموا بدمائهم الزكية لبنان

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أصدر الحزب السوري القومي الإجتماعي، بيانا، لمناسبة الذكرى الثانية لجريمة كفتون الإرهابية جاء فيه:"في 21 آب، تصادف الذكرى الثانية لجريمة كفتون الإرهابية التي ارتقى فيها الرفقاء الأبطال جورج سركيس وعلاء فارس وفادي سركيس شهداء، فحموا بدمائهم الزكية لبنان من أحد أخطر مخططات الفتنة الإرهابية".أضاف: "وفي هذه الذكرى، يؤكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الرفقاء الأبطال فادي وعلاء وجورج، هم كرفقائهم الشهداء الذين شكلوا الدرع الحصين للبنان والأمة في مواجهة كل الأخطار. وأن الأحمر القاني الذي روى أرض كفتون هو امتداد لدماء شهيد استقلال لبنان الرفيق سعيد فخر الدين وشهيد العلم اللبناني الرفيق حسن عبد الساتر وشهيد الحرس الوطني الرفيق أديب البعيني ولدماء شهداء مجزرة حلبا وكل الشهداء والإستشهاديين الذين افتدوا حزبهم وقضيتهم بالدماء".وتابع: "إن دماء شهداء كفتون استمدت غزارتها من الشهيد القدوة أنطون سعاده الذي أعلن قبل استشهاده "يبدو أن الإستقلال الذي سقيناه بعروقنا يوم غرسناه، يستسقي دماءنا من جديد".وأكد أن "دماء القوميين الإجتماعيين ستظل حارة، وأرواحهم حاضرة، وسيظل حزبهم ولاّداً للأبطال، يخوضون الصراع في كل ساح وميدان، بمواجهة الإحتلال والإرهاب والتطرف، ومن أجل قضية تساوي وجودنا".وختم البيان: "العهد لشهداء كفتون الأبطال، وكل شهداء الحزب، هو عهد البطولة المؤيدة بصحة العقيدة، عهد الثبات على نهج الصراع، هذا هو عهدنا، وإنا به لملتزمون".