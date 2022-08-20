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لبنان

"طِلّوا عالبقاع"!

Lebanon 24
20-08-2022 | 09:45
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تزامنا مع الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة بعنوان "أهلا بهالطلة"، يسعى "تجمع شباب بعلبك الهرمل" الى كسر الصورة النمطية عن المنطقة، وتشجيع السياحة لتعزيز الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. 
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وللغاية أطلق التجمع حملة "طلوا علبقاع"، ليكون للبقاع وبعلبك الهرمل مكانة سياحية تليق بالمنطقة، التي لا تقبل الا بأحسن صورة على قياس ابنائها الغيورين على امن المنطقة الاجتماعي والصورة اللائقة ببلاد الشمس.
 
والتجمع الذي انطلق بمبادرة شبابية تطوعية، يسعى الى تثبيت حضور المنطقة على الخارطة السياحية، اضافة الى كثير من النشاطات المختلفة على صعد عدة. 
 
وتُستكمل الحملة غداً بيوم سياحي عند ضفاف نهر العاصي في الهرمل تتخلّله جولة في أرجاء المنطقة. 
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