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لبنان

توتر كبير في سجن القبة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 11:15
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يشهد سجن القبّة - طرابلس حالة من التوتر بسبب انقطاع المياه عن السجناء منذ 3 أيام.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنه وفي سبيل حلّ المشكلة القائمة، فقد وصلت فرق الدفاع المدني إلى السجن لتعبئة المياه.
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مع هذا، فقد أفادت معلومات أخرى بأنه سيتم إطفاء الكهرباء عن السجن بعد قليل بسبب شحّ مادة المازوت اللازمة لتوليد الطاقة عبر المولدات. 
 
بدوره، علّق مصدر أمنيّ لـ"لبنان24" على الأمر المرتبط بالمولدات والمازوت، فأكد أن المعلومات المتناقلة بهذا الشأن غير صحيحة، مشيراً إلى "الهدوء يسودُ السجن وذلك بعدما رفع النّزلاء الصوت للمطالبة بتأمين المياه إثر انقطاعها"، وأضاف: "البئر الذي يضخ المياه للسجن تعرض لعطل تقني ومن المفترض أن تنتهي أعمال معالجته يوم غد الأحد". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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