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لبنان

الجيش يتسلم ذخيرة أميركية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-08-2022 | 11:42
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تسلّم الجيش 47 مستوعباً تحتوي على ذخيرة من عيارات مختلفة ضمن برامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش اللبناني بعد أن وصلت صباحاً على متن الباخرة الأميركية Ocean Jazz  إلى مرفأ بيروت، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش.
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الجيش

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