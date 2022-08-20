الجيش يتسلم ذخيرة أميركية.. اليكم التفاصيل

تسلّم الجيش 47 مستوعباً تحتوي على ذخيرة من عيارات مختلفة ضمن برامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش اللبناني بعد أن وصلت صباحاً على متن الباخرة الأميركية Ocean Jazz إلى مرفأ بيروت، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش.

Advertisement