مدير عام "الصحّة" يفتتح قسم العناية المُركزة في مستشفى سير - الضنية

إفتتح المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان قسم العناية المركزة في مستشفى سير - الضنية الحكومي.

وفي كلمة له، تحدّث سنان عن صعوبات في تأمين متطلبات المستشفيات الحكومية فضلاً عن هجرة الأطباء والممرضين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنّ "وزارة الصحة تُولي أهمية قصوى للمستشفيات الحُكومية".

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مع هذا، فقد شكر سنان منظمة الصحة العالمية ودولة قطر وجميع الجهات المانحة والمتبرعين والداعمين من أجل استمرار وتطوير القطاع الصحي في لبنان.

بدوره، ألقى النائب جهاد الصمد كلمة أشار فيها إلى أن "المستشفى يعاني منذ افتتاحه من مشاكل عديدة، أهمها التمويل، إذ أن عائداته لا تكفي التكلفة المالية التي يحتاج إليها لتشغيله".

وشكر الصمد جهود العاملين في المستشفى ومنظمة الصحة العالمية التي عبرها تم تجهيز قسم العناية المركزة فيه، بالتعاون مع المجتمع الأهلي ومتبرعين.