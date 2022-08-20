كلامٌ من العيار الثقيل.. "القوات" تردّ بقوّة على باسيل

ردّت "القوات اللبنانية"، اليوم السبت، على الكلام الأخير لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، معتبرة أن "الأخير باع الدولة لصالح الدويلة لقاء حفنة من المناصب، كما أنه يعمد إلى بث الأحقاد ورمي التهم جزافاً وتقليب الرأي العام على بعضه البعض". Advertisement

وقالت "القوات" في بيانها: "في خضم المآسي التي يرزح تحتها الشعب اللبناني المنكوب من جراء موبقات المنظومة الفاسدة التي ما شبعت نحرا لكل الآمال والفرص والمقدرات، يصر رئيس التيار الوطني الحر على العودة إلى لغته المعهودة التي لا تدرك سوى العبث بالوقائع ولا تفقه إلا بث الأحقاد ورمي التهم جزافا وتقليب الرأي العام بعضه على بعض، وذلك عند كل استحقاق ومفصل يشتم خلاله ذاك المعاقب بالفساد الموثق رائحة غنيمة سلطوية. الأسوأ من كل ذلك أن يختار جبران باسيل المضي بخطابه هذا أمام مخيم كشفي ليواصل الكشف عن عدم اكتراثه بما يزرعه داخل المجتمع اللبناني وتحديدا وسط الفئات الشابة من ثقافة التلفيقات والتحريض كحلقة متواصلة مع مسلسل الفبركات والخديعة الذي احترفه، ما يطرح علامات استفهام عن المغزى من خطواته هذه، وهل أن بناء الأوطان يستقيم بهذا الأسلوب الحجري المتخلف؟".

وأضافت: " إعتبر باسيل بأن "جماعة فينا وبدنا ما فيهم الا على الاوادم"، فعن أي "أوادم" يتكلم؟ هل عن أولئك الذين أهدروا 40 مليار دولار في سياسات العجز والعلة والبواخر المشبوهة في قطاع الطاقة؟