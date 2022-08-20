أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟

شبّ حريق ضخم في أحد المباني عند مستديرة الكولا، وفق ما أفادت قناة "الجديد".وعلى الفور توجهت فرق من الدفاع المدني إلى المكان وعمدت على إخماده.ولم ترد معلومات حتى الساعة عن وقوع اصابات.