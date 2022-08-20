Advertisement

لبنان

أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 12:54
A-
A+
Doc-P-982612-637966222834616078.jpg
Doc-P-982612-637966222834616078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شبّ حريق ضخم في أحد المباني عند مستديرة الكولا، وفق ما أفادت قناة "الجديد".
وعلى الفور توجهت فرق من الدفاع المدني إلى المكان وعمدت على إخماده.
ولم ترد معلومات حتى الساعة عن وقوع اصابات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق هائل في الإسكندرية والمعلومات الأولية تشير لإصابة واحدة باختناق (العربية)
lebanon 24
20/08/2022 23:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني أخمد حريقا في تلعباس الغربي جراء اشتعال مولد كهربائي
lebanon 24
20/08/2022 23:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد حريق بسكنتا.. طوافات الجيش تستكمل عمليات الإطفاء (فيديو)
lebanon 24
20/08/2022 23:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحريق الكبير في "نهر بسكنتا"... هذا ما تمناه معلوف!
lebanon 24
20/08/2022 23:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الكولا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2022-08-20
16:02 | 2022-08-20
15:33 | 2022-08-20
14:55 | 2022-08-20
14:23 | 2022-08-20
13:36 | 2022-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website