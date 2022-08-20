جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟

#جوزيف_أبو_فاضل:يبدو أن الموفد الأميركي الى لبنان #هوكشتين قد أرجأ زيارته الى مطلع أيلول القادم،في وقت أصبح شبه أكيد ما قلناه أن توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم بعد رحيل #الرئيس_عون و#باسيل والمستشارين في31-10-2022عن الساحة السياسية الرسمية وعن القصر الجمهوري👋 pic.twitter.com/PJQKotcDzx
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) August 20, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:يبدو أن الموفد الأميركي الى لبنان #هوكشتين قد أرجأ زيارته الى مطلع أيلول القادم،في وقت أصبح شبه أكيد ما قلناه أن توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم بعد رحيل #الرئيس_عون و#باسيل والمستشارين في31-10-2022عن الساحة السياسية الرسمية وعن القصر الجمهوري👋 pic.twitter.com/PJQKotcDzx