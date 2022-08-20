جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟

غرّد المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يبدو أن الموفد الأميركي الى لبنان آموس هوكشتاين قد أرجأ زيارته الى مطلع أيلول القادم، في وقت أصبح شبه أكيد ما قلناه أن توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتم بعد رحيل الرئيس عون وباسيل والمستشارين في31-10-2022 عن الساحة السياسية الرسميّة وعن القصر الجمهوري".

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