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لبنان
3 حالات وفاة بكورونا في لبنان اليوم.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
20-08-2022
|
12:59
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1203404، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ".
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