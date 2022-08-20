3 حالات وفاة بكورونا في لبنان اليوم.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1203404، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ".

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