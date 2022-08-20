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لبنان

إطلاق نارٍ كثيف في طرابلس.. ما السّبب؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 13:20
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سُجّل، مساء اليوم السبت، إطلاق نار كثيف في منطقة التبانة - طرابلس، الأمر الذي أثار هلعاً في أوساط سكان المنطقة.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فقد تبين أن إطلاق الرصاص سببه مناسبة اجتماعية، في حين سجل أيضاً إطلاق رصاص في منطقة القبة ابتهاجاً بزفاف أحد أبناء المنطقة. 
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