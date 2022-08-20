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لبنان

"حرب كلاميّة تشتعل".. هكذا ردّ "الوطني الحر" على آخر بيانٍ لـ"القوات"

Lebanon 24
20-08-2022 | 13:36
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ردّت لجنة الاعلام والتواصل في "التيار الوطني الحر" على البيان الصادر عن "القوات اللبنانية"، معتبرة أنّ "الأخيرة تصرّ على تزوير الحقائق وزرع الاكاذيب".
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وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت: "لم يكن بودّنا الرد ولا السجال ولكن احتراماً للحقيقة ولعقول اللبنانيين نورد الآتي: إن معيار الصدق أو الكذب بموضوع الكتل النيابية هو الارقام الواضحة، فتكتل لبنان القوي عدد نوابه 21 بينما عدد نواب تكتل الجمهورية القوية يبلغ 19 نائباً. أمّا كتلة التيار الوطني الحر فتبلغ 17 وكتلة القوات اللبنانية 14. نتمنى ان ينتهي الكذب وألّا تعود القوات الى هذا الموضوع".
 
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