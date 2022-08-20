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لبنان

راغب علامة يثيرُ الجدل في العراق و "الخارجيّة" تتدخل.. ما القصّة؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:23
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أثارت صورٌ جديدة للفنان اللبناني راغب علامة مع السفير العراقي في الأردن وزوجته، جدلاً واسعاً في العراق، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشراً من وزارة الخارجية هناك.
 
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ومؤخراً، نشر علامة عبر حسابه على "تويتر" تغريدة تتضمن صوراً تجمعه بالسفير حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".
 
الصور التي انتشرت بكثافة انتقدها ناشطون عراقيّون، إذ رأى بعضهم أنّها تعكسُ "عدم غيرة" العذاري، في حين أن ناشطين آخرين وجدوا أنّ الصور افتقدت لرصانةٍ دبلوماسيّة كان من المفترض أن تبرز بشكل واضح. 
 
وبعد موجة الجدل التي حصلت، أصدرت وزارة الخارجيّة العراقية بياناً أعلنت فيه "اتخاذ الإجراءات المُناسبة بأسرع وقت"، وقالت: "نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية. كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزّز قيم الدبلوماسية العراقية".
 
 


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