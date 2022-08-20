Advertisement

لبنان

آخر المعلومات عن ملف ترسيم الحدود.. هل اقترب "الحسم"؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:55
A-
A+
Doc-P-982630-637966295600638885.jpg
Doc-P-982630-637966295600638885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدر رسمي لبنانيّ في حديث عبر وكالة "سبوتنيك"، اقتراب لبنان وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وأضاف: "نحنُ قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والجانب اللبناني تبلغ بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي رداً على المقترح اللبناني إيجابي".
Advertisement
وتوقع المصدر نفسه أن يعود هوكشتاين إلى بيروت قريباً، مؤكداً أنّ "شهر أيلول قد يكون حاسماً في ملف ترسيم الحدود".
 
(سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2022-08-21
07:07 | 2022-08-21
07:29 | 2022-08-21
08:29 | 2022-08-21
07:46 | 2022-08-21
07:40 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website