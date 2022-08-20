آخر المعلومات عن ملف ترسيم الحدود.. هل اقترب "الحسم"؟

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أكد مصدر رسمي لبنانيّ في حديث عبر وكالة "سبوتنيك"، اقتراب لبنان وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وأضاف: "نحنُ قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والجانب اللبناني تبلغ بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي رداً على المقترح اللبناني إيجابي".وتوقع المصدر نفسه أن يعود هوكشتاين إلى بيروت قريباً، مؤكداً أنّ "شهر أيلول قد يكون حاسماً في ملف ترسيم الحدود".